Игорь Руденя поздравил с праздником добровольцев Тверской области

Игорь Руденя поздравил добровольцев с праздником Фото: ПТО

5 декабря в России отмечается Международный день добровольцев. Тверская область является одним из регионов-лидеров добровольческого движения России.

В Верхневолжье действует штаб волонтерского движения «Мы вместе», успешно воплощаются в жизнь важные социальные, культурные, патриотические, экологические, спортивные проекты.

По данным ГУ МЧС России по Тверской области, на территории региона действуют 137 добровольных пожарных команд численностью 483 человека личного состава, на вооружении находится 142 единицы техники.

- За 2021 год команды выезжали более 350 раз, из которых свыше 180 раз для помощи силам и средствам МЧС России, - сообщили в ведомстве.

Отмечают дату волонтеры поисково-спасательных отрядов.

- Благодарю всех добровольцев Тверской области за активную жизненную позицию, за верность многовековым традициям отзывчивости и милосердия, присущим нашему народу, - отметил губернатор Игорь Руденя и пожелал добровольцам реализации всех планов и новых успехов в деятельности на благо тверского региона и всей России.