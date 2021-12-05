При пожаре на складе в Тверской области пострадал один человек

При пожаре пострадал один человек Фото: Ольга Крыльцова

Сообщение о пожаре в Бежецке поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 6:22 утра 5 декабря.

По прибытии на место пожарных установлено, что горит склад по приему металлолома. 7:38 возгорание было локализовано. 9:00 - ликвидировано открытое горение. Работы на месте продолжаются.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Тверской области, в горящем здании был один человек. Он пострадал, но смог выйти сам. Из соседнего жилого дома эвакуировали людей. Дом и люди не пострадали.