В Твери чтят память святого благоверного князя Михаила Тверского

5 декабря исполняется 703 года со дня гибели в орде святого благоверного князя Михаила Тверского Фото: ПТО

5 декабря – День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского.

- В истории нашего Отечества и в народной памяти первый великий князь всея Руси Михаил Ярославич навечно остался мудрым государственным деятелем, истинным патриотом Родины, полководцем, человеком огромной духовной силы, - отметил губернатор Игорь Руденя.

В Твери сегодня организованы мероприятия, посвященные 703-й годовщине со дня духовного подвига небесного покровителя Верхневолжья. В Воскресенском кафедральном соборе в Твери проходит Божественная литургия, которую возглавил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

В 12:00 к Поклонному кресту святому благоверному князю в Городском саду Твери возложат цветы. В 13:00 у памятника Михаилу Тверскому на одноименной площади будет выставлен пост исторической памяти.

В учреждениях культуры Твери и области организованы выставки детских рисунков, концерты и викторины.