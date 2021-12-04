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Общество4 декабря 2021 16:35

Грузовик ушёл под лёд у Марсовского моста в Торжке Тверской области

В самосвале никого не было - он съехал на неокрепший лёд сам
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Пока доставать самосвал никто не спешит. Фото: телеканала "MATRIX", г. Торжок

Пока доставать самосвал никто не спешит. Фото: телеканала "MATRIX", г. Торжок

Старенький самосвал провалился под лёд на Тверце в Торжке, недалеко от Марсовского моста. Людей в машине не было.

Фото тонущего грузовика опубликованы на страничке местного телеканала "MATRIX". Оказалось, что машина принадлежит некому предпринимателю. Об этом ТИА рассказали местные жители. Они также сообщили, что никто не пострадал, водителя в момент ЧП в машине не было - грузовичок съехал на неокрепший лёд сам. По словам новоторов, владелец машиной не дорожит и собирается достать её из воды не ранее будущего понедельника.