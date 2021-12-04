Студент из Твери стал победителем Всероссийского молодёжного кубка по менеджменту "Управляй!"

Победителями стали 10 студентов, среди которых - тверичанин Леонид Иванов. Фото: ПТО

Студенты из Тверской области стали победителями и призёрами четвёртого сезона кубка "Управляй!". Это всероссийский молодёжный кубок по менеджменту, который реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".

160 финалистов кубка представляли 42 региона страны и 82 вуза и колледжа. В очном финале участники управляли виртуальной компанией, находящейся в кризисе. Конкурсанты принимали управленческие решения и планировали бизнес-показатели компании. Оценивали их работу более 50 приглашённых экспертов из крупнейших компаний страны.

Леонид Иванов - в центре. Фото: ПТО

Победителями стали 10 студентов, среди которых - тверичанин Леонид Иванов. Леонид закончил Тверской филиал Российской Академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) с красным диплом. Сейчас обучается в магистратуре в Тверском государственном техническом университете. И ещё два тверских студента стали бронзовыми призёрами кубка. Это Дмитрий Бородин и Анна Ночевнова, студенты Тверского государственного университета и Тверского филиала РАНХиГС.