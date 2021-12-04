Почта Деда Мороза начала работать в Твери

Ящик установлен недалеко от центрального входа в Горсад. Фото: Администрация Твери

4 декабря в Твери отпраздновали День заказа подарков и писем Деду Морозу. В Городском саду установили нарядный красный ящик - в него можно опустить письмо, адресованное доброму новогоднему волшебнику.

Почтовый ящик располагается возле центрального входа в Городской сад со стороны улицы Советской. Письмо может опустить любой желающий. Всю корреспонденцию обещают передать лично Дедушке Морозу во время его традиционной поездки из Великого Устюга в областную столицу и другие города страны перед новым годом.