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Общество4 декабря 2021 14:08

Почта Деда Мороза начала работать в Твери

Нарядный ящик установили в Городском саду
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Ящик установлен недалеко от центрального входа в Горсад. Фото: Администрация Твери

Ящик установлен недалеко от центрального входа в Горсад. Фото: Администрация Твери

4 декабря в Твери отпраздновали День заказа подарков и писем Деду Морозу. В Городском саду установили нарядный красный ящик - в него можно опустить письмо, адресованное доброму новогоднему волшебнику.

Почтовый ящик располагается возле центрального входа в Городской сад со стороны улицы Советской. Письмо может опустить любой желающий. Всю корреспонденцию обещают передать лично Дедушке Морозу во время его традиционной поездки из Великого Устюга в областную столицу и другие города страны перед новым годом.