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Общество4 декабря 2021 13:02

Два вызывных светофора установят в Заволжском районе Твери

Они появятся на улице Шишкова и на Затверецком бульваре
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Оба светофора должны иметь раздельные транспортные и пешеходные секции с таймерами.

Оба светофора должны иметь раздельные транспортные и пешеходные секции с таймерами.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Два вызывных светофора установят в Твери - на перекрёстке улицы Шишкова и Паркового проезда, а также на пересечении Затверецкого бульвара с улицей Стрелковой.

Аукцион на установку светофоров опубликован на сайте госзакупок. Светофоры обойдутся в 749 000 рублей - такова цена контракта. Оба светофора должны иметь раздельные транспортные и пешеходные секции с таймерами. Пешеходные секции будут вызывными.

Срок окончания подачи заявок от подрядчиков - 10 декабря. Светофоры необходимо установить в течение двух календарных дней с момента заключения контракта.