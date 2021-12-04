Два вызывных светофора установят в Заволжском районе Твери

Оба светофора должны иметь раздельные транспортные и пешеходные секции с таймерами. Фото: Олег УКЛАДОВ

Два вызывных светофора установят в Твери - на перекрёстке улицы Шишкова и Паркового проезда, а также на пересечении Затверецкого бульвара с улицей Стрелковой.

Аукцион на установку светофоров опубликован на сайте госзакупок. Светофоры обойдутся в 749 000 рублей - такова цена контракта. Оба светофора должны иметь раздельные транспортные и пешеходные секции с таймерами. Пешеходные секции будут вызывными.

Срок окончания подачи заявок от подрядчиков - 10 декабря. Светофоры необходимо установить в течение двух календарных дней с момента заключения контракта.