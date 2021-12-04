В тверском областном Дворце бракосочетания зарегистрировали более 730 пар и 1361 малыша

Новый ЗАГС расположился в отреставрированном здании бывшего автовокзала. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

С момента открытия в новом ЗАГСе Твери, а точнее - в областном Дворце бракосочетания, зарегистрировали свои отношения 734 пары. Самые насыщенные дни в новом ЗАГСе - выходные. По статистике в будни там оформляется около15 браков, а в субботу и воскресенье - до 20.

Напомним, новый областной Дворец бракосочетаний открыли в сентябре 2021 года. Он расположился в бывшем здании автовокзала в Свободном переулке. В октябре напротив входа в ЗАГС установили скульптуры святых - князя Михаила Тверского и его жены Анны Кашинской.

Во Дворце бракосочетания можно получить 12 государственных услуг. В ЗАГСе проведена цифровизация – в электронный формат специалисты перевели более 6,5 млн записей актов гражданского состояния за период с 1926 по 2018 годы.