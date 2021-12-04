На 4 декабря в Тверской области ещё 364 человека заразились коронавирусом

В регионе продолжает действовать масочный режим. Фото: Сергей Константинов

По данным на 4 декабря 2021 года в Тверской области коронавирусом за сутки заболели ещё 364 человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 89 864 случая заражения ковидом.

Выздоровел за минувшие сутки 571 пациент. За всю пандемию болезнь поборол 77 951 человек.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 10 человек, с начала пандемии скончались 2150 человек. На карантине остаются - 9763 заболевших, (-217 за сутки).

Такие данные приводит региональный оперштаб. Статистику распространения коронавируса по Тверской области смотрите на карте:

Статистика коронавируса по районам и округам Тверской области. Фото: ПТО

В регионе продолжается массовая вакцинация. Прививку сделали 570 038 человек, за последние сутки – 2685 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 стационарных пунктах. Также работают выездные пункты вакцинации.

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