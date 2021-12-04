Жительница Твери попалась полицейским, позвонив с украденного телефона

Полицейские отследили злоумышленницу по звонкам с украденного телефона. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

25-летний житель Твери на пирсе речного вокзала оставил на время без присмотра свою сумку, в которой лежали деньги и два мобильных телефона. Вспомнив про сумку, владелец её не обнаружил. Стоимость имущества, которого он лишился, составила 15 тысяч рублей.

Молодой человек обратился в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что с похищенных телефонов звонили. "Пробив" звонки, они разыскали злоумышленницу. Ею оказалась 42-летняя жительница посёлка Сахарово.

"В полиции женщина созналась в содеянном и пояснила, что обнаружила бесхозную сумку и решила взять имущество себе. Похищенные телефоны возвращены владельцу", - сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, ей может грозить до пяти лет лишения свободы.