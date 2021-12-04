Жёлтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей объявлен в Тверской области

Будьте осторожны! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлен в Тверской области. Соответствующее предупреждение опубликовал Гидрометеоцентр. Период действия предупреждения - до 22:00 воскресенья, 5 декабря.

Региональный главк МЧС также предупреждает о возможных происшествиях в связи с погодными условиями. Наибольшее количество происшествий прогнозируется в Твери, а также на 14 опасных участках федеральных трасс:

- М-9 «Балтия» (4 участка): Зубцовский район (207 км); Оленинский муниципальный округ (277 км); Нелидовский городской округ (321 км); Западнодвинский муниципальный округ (363 км).

- М-10 «Россия» (10 участков): Конаковский район (с 136 по 137 км); Калининский район (с 173 по 174 км, 196-197 км); Торжокский район (232 км, 242 км, с 256 по 257 км); Спировский район (с 266 по 267 км), Вышневолоцкий городской округ (301 км); Бологовский район (330 км, 336 км).

Также существует вероятность происшествий на открытых участках скоростной автодороги М-11, предупреждают спасатели.