Жительница Твери лишилась велосипеда, оставив его на лестничной клетке

Не оставляйте имущество без присмотра! Фото: Александр КАТЕРУША

42-летняя жительница областного центра обратилась в полицию с заявлением о краже велосипеда. Женщина рассказала, что велосипед пропал ночью из подъезда её дома на улице Орджоникидзе. Ущерб составил 4500 рублей.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 42-летний неработающий, ранее судимый житель областного центра", - рассказали в пресс-службе Управления МВД по тверской области.

Вор увёл велосипед, перекусив трос, которым железный конь был пристёгнут в подъезде для страховки. Инструменты, которыми работал злоумышленник, были обнаружены при обыске у него дома. Увы, но велосипед к хозяйке не вернётся - вор успел его продать, а деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража". Оперативники проверяют злоумышленника на причастность к аналогичным преступлениям.