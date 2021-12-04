Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 декабря 2021 8:06

Жительница Твери лишилась велосипеда, оставив его на лестничной клетке

Вор сломал защитный тросик и увёл железного коня
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Не оставляйте имущество без присмотра!

Не оставляйте имущество без присмотра!

Фото: Александр КАТЕРУША

42-летняя жительница областного центра обратилась в полицию с заявлением о краже велосипеда. Женщина рассказала, что велосипед пропал ночью из подъезда её дома на улице Орджоникидзе. Ущерб составил 4500 рублей.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 42-летний неработающий, ранее судимый житель областного центра", - рассказали в пресс-службе Управления МВД по тверской области.

Вор увёл велосипед, перекусив трос, которым железный конь был пристёгнут в подъезде для страховки. Инструменты, которыми работал злоумышленник, были обнаружены при обыске у него дома. Увы, но велосипед к хозяйке не вернётся - вор успел его продать, а деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража". Оперативники проверяют злоумышленника на причастность к аналогичным преступлениям.