Митрополит Амвросий призвал усилить антиковидные меры в тверских храмах

Митрополит Амвросий произнёс речь на итоговом Епархиальном собрании. Фото: Тверская епархия

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий призвал священнослужителей Тверской епархии усилить меры по защите прихожан от коронавируса.

"Сейчас мы видим высокий уровень заболеваемости людей, и хотя мы уже стали свыкаться с постоянной близостью болезни, я всё же очень прошу вас соблюдать все возможные меры предосторожности в храмах, о которых в том числе направлялись циркулярные письма от Управляющего делами Московской Патриархии и от меня. Прошу вернуться к самим строгим мерам предосторожности во время богослужений: масочному режиму, дистанцированию людей в храме, обработке рук антисептиками, выполнению особых рекомендаций во время исповеди и причащения людей и прочим ранее установленным мерам", - сказал митрополит во время своего выступления 2 декабря на итоговом Епархиальном собрании.

Правящий архиерей Тверской епархии также отметил, что ему, как и всем, эти меры доставляют "мало радости", но болезнь реальна и опасна и к ней нельзя относиться халатно.

"Мне каждый день поступают десятки сообщений и звонков с просьбой молитв о выздоровлении от знакомых людей, которые либо сами оказались в больнице, либо находятся в тяжелом состоянии их родственники и знакомые. Не меньше ежедневных поступает просьб в молитвах о новопреставленных, ставших жертвами этой болезни", - добавил митрополит Амвросий.