В горсаду Твери установят ящик для писем Деду Морозу

Пишем письма, заказываем подарки! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 4 декабря, в Горсаду Твери состоится праздник - "День написания писем Деду Морозу". Он начнётся в 12:00 возле главного входа в Городской сад (со стороны драмтеатра).

В программе праздника - весёлая анимация, творческий мастер-класс и лотерея. И, конечно, при входе в горсад будет установлен нарядный ящик для писем Деду Морозу. День для праздника выбран не случайно: именно 4 декабря отмечается международный праздник заказа подарков и написания писем Деду Морозу. Согласно статистике ежегодно только в России новогоднему волшебнику отправляют несколько миллионов писем.