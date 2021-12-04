Тверской ученый, профессор Вячеслав Воробьёв награждён орденом Великого князя Сергия Александровича

Орден Великого князя Сергия Александровича. Фото: ПТО

Доктор культурологии, профессор Тверского филиала Российского государственного университета имени Косыгина Вячеслав Воробьёв получил большую награду - орден Великого князя Сергия Александровича. Это высшая награда Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО).

Вячеслав Воробьёв является действительным членом этой организации. Орден ему вручил её председатель - Сергей Степашин.

Награду вручал Сергей Степашин. Фото: ПТО

«Таким образом отмечен вклад тверского исследователя в изучение истории Русской Православной Церкви, судеб и деятельности тверских подвижников благочестия», - сообщили в пресс-службе Правительства Тверской области.

В 2021 году Вячеслав Воробьёв стал героем пятого выпуска цикла подкастов «Русская Палестина. Понятно о сложном». В беседе с руководителем молодёжной секции Императорского Православного Палестинского Общества Олегом Робиновым тверской учёный рассказал о своём пути в науке, уникальных археологических находках на территории Тверской области, научной работе Тверского отделения ИППО и своей мечте побывать в Палестине.