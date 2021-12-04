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Происшествия4 декабря 2021 5:46

Под Тверью вылетел в кювет и опрокинулся автомобиль

Пострадала молодая женщина
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Автомобиль серьёзно пострадал. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Автомобиль серьёзно пострадал. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Вечером 3 декабря в Калининском районе Тверской области вылетел в кювет автомобиль "Opel Corsa". ДТП произошло на 33-м километре дороги Тверь – Рождествено – 1 Мая – Ильинское.

За рулём авто была 22-летняя девушка. По информации Госавтоинспекции признаков алкогольного опьянения у девушки не было. Её 22-летняя пассажирка после аварии отправилась в Тверь на попутке - поехала в больницу. По словам девушки-водителя, подруга жаловалась на боль в спине.