Под Тверью вылетел в кювет и опрокинулся автомобиль

Автомобиль серьёзно пострадал. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Вечером 3 декабря в Калининском районе Тверской области вылетел в кювет автомобиль "Opel Corsa". ДТП произошло на 33-м километре дороги Тверь – Рождествено – 1 Мая – Ильинское.

За рулём авто была 22-летняя девушка. По информации Госавтоинспекции признаков алкогольного опьянения у девушки не было. Её 22-летняя пассажирка после аварии отправилась в Тверь на попутке - поехала в больницу. По словам девушки-водителя, подруга жаловалась на боль в спине.