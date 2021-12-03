В Тверской области в разных сферах будет запрещено брать на работу иностранцев

В Тверской области власти предпринимают последовательные меры по уменьшению количества иностранных граждан в различных отраслях и предприятиях. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Губернатор Игорь Руденя 3 декабря провел заседание президиума областного правительства. На нем утвержден перечень видов экономической деятельности, в которых в 2022 году в регионе запретят трудоустраивать иностранных граждан.

Итак, иностранцам в Верхневолжье будет нельзя работать в сферах предоставления финансовых услуг, оптовой и розничной торговли, операций с недвижимым имуществом, пассажирского, автомобильного и грузового транспорта, в области архитектуры, инженерных изысканий, строительства гидротехнических сооружений.

Кроме того, запрет касается сфер образования и здравоохранения, деятельности по уходу с обеспечением проживания и по подбору персонала и других.

Также иноземцам будет запрещено работать в отрасли лесоводства и лесозаготовки, на производствах резиновых, пластмассовых, металлических изделий, на деревообрабатывающих предприятиях, в гостиничном бизнесе, в в сфере продаж продуктов и напитков.

Наряду с введением запрещенных видов экономической деятельности для иностранцев в регионе постоянно увеличивается стоимость патентов. Сегодня она – одна из самых высоких в ЦФО. Если в 2015 году патент можно было приобрести за 3000 рублей, то сейчас он стоит уже 5805 рублей.

За десять месяцев 2021 года в Тверской области было выдано порядка 13,8 тыс. патентов для иностранных граждан, это почти на 6,5 тыс. патентов меньше по сравнению с таким же периодом 2015-го.