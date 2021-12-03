Премьеру по роману Марка Твена в Тверском ТЮЗе предварит лекция

ТЮЗ приглашает на премьеру. Фото: Александр ЖМУЛИН

Тверской театр юного зрителя приглашает на премьерные показы спектакля «Приключения Гекльберри Финна» (возрастные ограничения: 7+) 10 декабря в 11:00 и в 14:00, а также 11 декабря в 12:00 и в 15:00.

Это постановка главного режиссера ТЮЗа Ивана Пачина. Автор инсценировки - Фёдор Парасюк. Вот что он сказал по поводу нового спектакля по гениальному роману классика американской и мировой литературы Марка Твена:

- Вопросы добра и зла, справедливости и обмана, жестокости и милосердия, предательства и сострадания не закрыты для детей. Они сталкиваются с ними на своём уровне каждый день, пытаясь разобраться, отделить одно от другого - познают наш мир. Мы, театр юного зрителя, считаем своим долгом не оставлять детей в одиночестве перед большими темами. Самыми разными способами: дурачась, играя в ковбоев и индейцев, стреляя из ружей и плавая на плоту.

Накануне премьеры - 9 декабря в 15:30 - ТЮЗ приглашает на бесплатную лекцию «Классические тексты в театре для детей».

Сотрудник Тверского ТЮЗа, театральный критик, эксперт конкурса современной драматургии «Ремарка» Антон Алексеев расскажет, чем отличаются адаптации большой литературы для детей от спектаклей для взрослой аудитории , а также попытается ответить на вопрос: почему «Тома Сойера» ставят чаще, чем «Гекльберри Финна»?

А сразу после лекции, в 17.00 все слушатели приглашаются на сдачу спектакля «Приключения Гекльберри Финна».

Лекция бесплатная, количество слушателей ограничено. Предварительно необходимо зарегистрироваться здесь.