В Твери на время ремонта частично ограничено движение по Новому мосту

На Новом мосту ремонтируют участки дорожного покрытия Фото: Влад КОМЯКОВ

3-4 декабря на Новом мосту рабочие начали работы по гарантийному ремонту дорожного покрытия.

Мост ремонтировали пять лет назад. Из-за недавних перепадов температур образовались повреждения дорожного полотна. Подрядчик устраняет дефекты - ямочность и колейность.

- 3 декабря подрядная организация приступила к фрезерованию отдельных участков дорожного покрытия. Весь объём работ планируется завершить 4 декабря, - сообщили в городской администрации. - Движение транспорта по Новому мосту будет частично ограничиваться.

Будьте внимательны на участке. Обращайте внимание на знаки дорожного движения.