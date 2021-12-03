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Общество3 декабря 2021 14:54

В Твери на время ремонта частично ограничено движение по Новому мосту

Работы завершат 4 декабря
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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На Новом мосту ремонтируют участки дорожного покрытия

На Новом мосту ремонтируют участки дорожного покрытия

Фото: Влад КОМЯКОВ

3-4 декабря на Новом мосту рабочие начали работы по гарантийному ремонту дорожного покрытия.

Мост ремонтировали пять лет назад. Из-за недавних перепадов температур образовались повреждения дорожного полотна. Подрядчик устраняет дефекты - ямочность и колейность.

- 3 декабря подрядная организация приступила к фрезерованию отдельных участков дорожного покрытия. Весь объём работ планируется завершить 4 декабря, - сообщили в городской администрации. - Движение транспорта по Новому мосту будет частично ограничиваться.

Будьте внимательны на участке. Обращайте внимание на знаки дорожного движения.