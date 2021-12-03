В Твери полицейские помогли выйти людям из горящего магазина и потушили пожар

Полицейские помогли выйти людям из горящего магазина и потушили пожар Фото: УМВД России по Тверской области

Участковые уполномоченные Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери старший лейтенант полиции Андрей Тараненко и лейтенант полиции Александр Яковлев помогли выйти людям из горящего магазина.

ЧП произошло 2 декабря. В магазине началось сильное задымление, сверху вырывалось пламя и посыпался подвесной потолок.

Персонал эвакуировался из магазина самостоятельно, а полицейские помогли выйти покупателям. Пламя потушили с помощью огнетушителей до приезда пожарных.

Никто не пострадал.

- Руководством УМВД России по городу Твери решается вопрос о поощрении полицейских, - сообщили в полиции.