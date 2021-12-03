В УФСИН Тверской области показали, как кормят подследственных в СИЗО

Для дополнительного питания работает кафе Фото: УФСИН России по Тверской области

Контрольно-показательная варка пищи состоялась в СИЗО-1 УФСИН России по Тверской области. Помимо контроля качества приготовления пищи для подозреваемых, обвиняемых и осужденных, комиссия проверила состояние пищеблока, условия хранения продуктов, исправность оборудования, квалификацию поваров.

Особое внимание было уделено вопросам санитарно-гигиенических требований и соблюдению технологического процесса приготовления блюд.

Спецконтингент обеспечивают горячим питанием три раза в день с учетом индивидуальных норм, обычным и диетическим меню. Рацион регламентирован приказами Минюста РФ.

- Во всех исправительных учреждениях области функционируют кафе для осужденных. А для заключенных, содержащихся в следственных изоляторах Тверской области, а также для находящихся на лечении в больнице УФСИН, открыты участки приготовления горячих блюд по заказам, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.