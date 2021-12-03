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Общество3 декабря 2021 10:32

Под Тверью построят завод металлоконструкций

Он будет создан рядом с промплощадками
Алексей АНДРЕЕВ
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Завод построят рядом с «Боровлево-2» и «Боровлево-3».

Завод построят рядом с «Боровлево-2» и «Боровлево-3».

Фото: ПТО

3 декабря на заседании областной межведомственной комиссии по земельным отношениям определено место, где будет размещено производство металлоконструкций. Участок рядом с промплощадками «Боровлево-2» и «Боровлево-3» будет переведен из земель сельхозназначения в земли промышленности и иного специального назначения.

Как отметил на заседании губернатор Игорь Руденя, на новом заводе будет создано 60 рабочих мест.

Помимо этого, продолжается работа по расширению регионального лесного фонда и установлению охранных зон газопроводов.

На заседании одобрен перевод участка в 105,3 га в Рамешковском районе из категории земель сельхозназначения в земли лесного фонда. Также подтверждены охранные зоны газопроводов в Вышневолоцком городском округе, Фировском районе, Ржеве и Торжке.