В Твери почтят память святого князя Михаила Ярославича

В Твери грядет День памяти святого князя. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

5 декабря - День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского. В связи с этим в областной столице проведут посвященные Михаилу Ярославичу мероприятия.

4 декабря в 10:00 в Тверском областном Доме народного творчества состоится открытие областного православного кинофестиваля «Колокол света». В этом году он посвящен 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского и князю Михаилу Тверскому.

В субботу в 12:00 в читальном зале Тверской областной научной библиотеки им. А.М.Горького пройдет презентация книги кандидата исторических наук, краеведа Галины Гадаловой «Небесные заступники Верхневолжья».

5 декабря в Воскресенском кафедральном соборе проведет богослужение митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

В 12:00 в воскресенье в городском саду Твери состоится возложение цветов к Поклонному кресту князю Михаилу Ярославичу. В 13.00 у памятника князю на площади в честь его имени будет выставлен пост исторической памяти.

Также запланированы тематические мероприятия, в том числе часы памяти, выставки детских рисунков, концерты и викторины в культурных учреждениях столицы региона.

Кроме того, 5 декабря в 12:00 в ДК «Пролетарка» пройдет концерт, а в областном центре детского и семейного чтения имени А.С. Пушкина состоится патриотический праздник «Михаил Тверской - небесный покровитель Твери».

7 и 9 декабря в музейно-выставочном центре имени Л. Чайкиной будет реализован выставочно-просветительский проект «От Победы к Победам», в рамках которого пройдут циклы познавательных бесед – диалогов на базе выставки картины художника Николая Белова «Бортеневская битва». Она иллюстрирует первую победу русских войск во главе с Михаилом Тверским в борьбе с монголо-татарами.

12 декабря в Тверской областной картинной галерее в императорском дворце состоится лекция «Образ святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского».