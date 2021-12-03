Тверская лыжница Наталья Непряева не вышла в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира

Наталья Непряева не смогла выйти в четвертьфинал спринта свободным стилем. Фото: instagram.com/natali_nepryaeva

Уроженка Твери Наталья Непряева не смогла выйти в четвертьфинал спринта свободным стилем на втором этапе Кубка мира, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия).

Чтобы одолеть дистанцию в 1,6 км Наталье потребовалось 3 минуты 23,73 секунды. Лучшее время показала Майя Дальквист (Швеция). Наталья Непряева пришла 41-й, проиграв победительнице квалификационной гонки 12,14 секунды.

В итоге из российских спортсменок квалификацию прошли лишь две - Христина Мацокина (пришла18-й) и Татьяна Сорина (пришла 26-й).