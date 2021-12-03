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Общество3 декабря 2021 10:42

В выходные Госавтоинспекция проведет "Контроль трезвости" в Тверской области

Рейд состоится с 3 по 5 декабря
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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На дорогах Тверской области пройдет "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

На дорогах Тверской области пройдет "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В целях профилактики ДТП и предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения, УГИБДД России по Тверской области проведет "Контроль трезвости".

Рейд на дорогах Верхневолжья состоится с 3 по 5 декабря.

Госавтоинспекция обращается к жителям с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, по телефонам дежурной части: "02" или "102".