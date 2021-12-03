Сайты по продаже магнитов для счетчиков заблокировали в Тверской области

Сайты заблокированы по решению суда Фото: архив "КП"

Прокуратурой Бельского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены четыре сайта по продаже счетчиков и магнитов для остановки и корректировки показаний счетчиков электроэнергии, воды и газа.

Как уточнили в прокуратуре, размещенная на сайтах информация нацеливает граждан на уклонение от оплаты фактически потребленных коммунальных ресурсов.

Ведомством в суд направлено административное исковое заявление с требованием ограничить доступ к ресурсам, которое рассмотрено и удовлетворено.

Сайты заблокированы.