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Общество3 декабря 2021 8:15

В Тверской области собственник устроил свалку строительного мусора на почве

Нарушения выявило минприроды региона
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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По требованию минприроды территория приведена в порядок Фото: минприроды Тверской области

По требованию минприроды территория приведена в порядок Фото: минприроды Тверской области

Сотрудниками министерства природных ресурсов и экологии Тверской области в ходе проверки в Калининском районе выявлена свалка строительных отходов. На почву были свалены битые кирпичи и бетонные плиты.

По результатам экспертизы на почве установлено превышение показателей загрязняющих веществ.

Виновник установлен. Нарушителю назначен административный штраф и выдано предписание очистить территорию от строительного мусора.

Требования исполнены, участок приведен в порядок.