Автомобили в Твери проверили на соблюдение техрегламента

Пять автомобилей не прошли требования техрегламента Фото: УГИБДД России по Тверской области

На дорогах Твери госавтоинспекторы 2 декабря провели профилактическое мероприятие "Техрегламент".

В целях снижения уровня аварийности на транспорте, сотрудники технического надзора провели проверку транспортных средств на наличие неисправностей и условий, влияющих на безопасность дорожного движения, внесение изменений в конструкцию, превышение норм светопропускания тонированных стекол и т.д. За время рейда выявлено пять автомобилей и водителей, нарушивших техрегламент. Транспортные средства использовались с неисправностями и условиями, при которых запрещается эксплуатация.

Водители были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 500 рублей каждый.