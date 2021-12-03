В Твери через Интернет продавали поддельные купюры

В Твери заблокировали сайт по продаже поддельных денег Фото: Валерий РОМАНОВ

Прокуратурой Московского района Твери в ходе мониторинга сети Интернет выявлен сайт по продаже поддельных денежных средств (билетов Банка России), которые могут быть реализованы через банкомат.

С целью ограничения доступа неопределенного круга лиц к сайту прокуратурой района в суд направлено административное исковое заявление. По решению суда информация признана запрещенной к распространению.

Решение обращено к немедленному исполнению.