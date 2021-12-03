В МЧС работает "горячая линия" по отключению электроэнергии в районах Тверской области

Об отключениях электроэнергии можно сообщить на "горячую линию" МЧС Фото: Татьяна Коркина

В связи с неблагоприятными погодными условиями в отдельных районах юго-западной части региона в ГУ МЧС России по Тверской области действует оперштаб.

Для обращений граждан по вопросам отключений электроэнергии работает "горячая линяя". Сообщить о проблеме можно по телефону: 8(4822)-39-09-82.

- Проведены проверки готовности работы мобильных пунктов обогрева и питания в местных пожарно-спасательных гарнизонах. Организован мониторинг состояния федеральных автомобильных дорог и дорог регионального и муниципального значения, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Ситуация находится на контроле ведомства.