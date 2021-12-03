В Твери пожарный в нерабочее время спас мужчину из горящего дома

Сотрудник МЧС спас мужчину из горящего дома Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о пожаре на улице 1-ой Новозаводской поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 2 декабря.

Старший инструктор по вождению пожарного автомобиля региональной специализированной пожарно-спасательной части старший сержант Алексей Корзин стал очевидцем пожара. В свободное время он шел по улице поблизости от горящего дома.

Внутри дома находился человек, пожарный бросился внутрь. В задымленном помещении он обнаружил мужчину, вынес его на улицу и передал прибывшим на место происшествия сотрудникам отделения СПСЧ.

В 16:36 была объявлена полная ликвидация пожара. Причина и ущерб пожара устанавливается.