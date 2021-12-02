В Тверской области рабочий погиб, сорвавшись с высоты

Работник сорвался с крыши и погиб Фото: Иван ВИСЛОВ

ЧП произошло на одном из строительных предприятий в Тверской области. Расследованием несчастного случая занималась Государственная инспекция труда.

Работник ремонтировал кровлю, после завершения работ снял с себя страховочный пояс, стал передвигаться по крыше к смотровому окну, не удержался и сорвался вниз.

Основными причинами произошедшего в трудовой инспекции назвали: неприменение работником средств индивидуальной защиты на высоте более пяти метров, неудовлетворительную организацию производства работ, не выдачу наряда-допуска при выполнении работ без применения средств подмащивания и недостаточный контроль за порядком производства работ.

За нарушение трудового законодательства в сфере охраны труда виновные лица привлечены к административной ответственности.

Материалы расследования несчастного случая направлены в правоохранительные органы.