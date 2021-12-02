В Ржеве Тверской области девочка провалилась в приоткрытый колодец

В Ржеве девочка провалилась в колодец
Фото: Евгения ГУСЕВА
ЧП произошло в Ржеве на улице Елисеева 1 декабря. Девочка шла по занесенной снегом улице и провалилась в приоткрытый колодец.
Спасателей МЧС и "скорую помощь" вызвали прохожие. Пострадавшей наложили гипс и отпустили домой.
По факту травмирования ребенка и для установления обстоятельств произошедшего следователем Ржевского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.