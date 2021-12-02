Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 декабря 2021 15:59

В Ржеве Тверской области девочка провалилась в приоткрытый колодец

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ржеве девочка провалилась в колодец

В Ржеве девочка провалилась в колодец

Фото: Евгения ГУСЕВА

ЧП произошло в Ржеве на улице Елисеева 1 декабря. Девочка шла по занесенной снегом улице и провалилась в приоткрытый колодец.

Спасателей МЧС и "скорую помощь" вызвали прохожие. Пострадавшей наложили гипс и отпустили домой.

По факту травмирования ребенка и для установления обстоятельств произошедшего следователем Ржевского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.