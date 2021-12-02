В семь больниц Тверской области поставлено новое оборудование

Семь больниц региона пополнили медоборудованием. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Оборудование для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний поставлено в семь больниц региона по нацпроекту «Здравоохранение». Большая часть оборудования уже используется.

- Оснащение больниц современным оборудованием, создание условий для развития высокотехнологичной медицины, чтобы жители региона могли делать сложные операции в клиниках Тверской области – одни из ключевых задач развития регионального здравоохранение, поставленных губернатором Игорем Рудени, - сообщила пресс-служба областного правительства.

По федеральному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» для пяти первичных сосудистых центров региона приобретены ультразвуковые диагностические комплексы высокого класса с возможностью исследования брахиоцифальных сосудов, выполнения траскраниальных исследований, трансторакальной эхокардиографии.

Для областной клинической больницы и городской больницы №6 Твери закуплены комплексы УЗИ экспертного класса, с помощью которых можно проводить аналогичные исследования и углубленную диагностику.

В областной клинической больнице готовят к вводу новый ангиограф. Он позволит проводить эндоваскулярные диагностические и лечебные вмешательства на брахиоцефальных, внутримозговых и коронарных артериях.