В правительстве Тверской области обсудили строительство завода переработки древесины

На встрече в областном правительстве. Фото: ПТО

Создание в Тверской области нового деревоперерабатывающего холдинга обсудили 1 декабря губернатор Игорь Руденя и вице-президент по развитию ООО «РусТрансКом» Руслан Пряников.

Игорь Руденя подчеркнул - проект станет важным вкладом в решение задачи по комплексному развитию глубокой переработки древесины, которую поставил президент.

Как сообщил Руслан Пряников, все стадии реализации проекта уже прошли экспертизу, включая строительную и технологическую составляющие.

- На территории Верхневолжья планируется построить завод по глубокой переработке древесины. На высокотехнологичном производстве будут выпускать широкий ассортимент продукции - топливные брикеты, древесный уголь и сухие фасованные дрова по европейским стандартам, шпон, фанеру, пиломатериалы и погонажные изделия, сообщила пресс-служба областного правительства.