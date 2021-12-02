Тверская лыжница Дарья Непряева победила на лыжных гонках «Кубок Хакасии»

Лыжница бежала дистанцию 10 км классическим стилем Фото: ПТО

Тверская лыжница Дарья Непряева успешно выступила и одержала победу на лыжных гонках «Кубок Хакасии» на дистанции 10 км классическим стилем.

Соревнования - первый этап отбора спортсменов на чемпионат Мира среди юниоров, который пройдет в Норвегии с 22 по 27 февраля 2022 года. В состязаниях приняли участие более 300 спортсменов из 40 российских регионов и зарубежных стран.

Мастер спорта России Дарья Непряева – воспитанница Комплексной спортивной школы олимпийского резерва №1 имени Олимпийского чемпиона В.А. Капитонова.

21 ноября младшая сестра президента федерации лыжных гонок Тверской области, призера Олимпийских игр Натальи Непряевой показала лучший результат на I этапе Кубка России по лыжным гонкам в Республике Хакасия.