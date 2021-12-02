В Тверской области в рамках нацпроекта отремонтировали еще один участок дороги

В этом году было отремонтировано 4 участка дороги в Вышневолоцком городском округе и Кувшиновском районе. Фото: ПТО

В 2021 году в Тверской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 25 км автодороги Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново. Трасса позволяет сократить путь из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода к озеру Селигер.

- Туристическая значимость - один из критериев, на основании которых по поручению губернатора Игоря Рудени формировался перечень объектов программы дорожных работ, сообщила пресс-служба областного правительства.

Региональная автодорога Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново принадлежит к дорогам первого класса и связывает между собой несколько муниципальных образований Тверской области. Ее общая протяженность - свыше 74 км.

В этом году было отремонтировано 4 участка дороги в Вышневолоцком городском округе и Кувшиновском районе. На объекте выполнено фрезерование, устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, а также работы по обустройству дороги.