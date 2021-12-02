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Общество2 декабря 2021 11:34

В Нелидовской колонии в Тверской области за день сыграли четыре свадьбы

Регистрацию провела сотрудница Нелидовского отдела ЗАГС
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В ИК-9 в один день сыграли четыре свадьбы Фото: УФСИН России по Тверской области

В ИК-9 в один день сыграли четыре свадьбы Фото: УФСИН России по Тверской области

В ИК-9 Нелидовского городского округа состоялось сразу четыре церемонии бракосочетания.

Регистрировала молодоженов сотрудница Нелидовского отдела ЗАГС. Процедура состоялась в колонии, где отбывают наказание женихи.

- В учреждениях УФСИН России по Тверской области ведется работа по восстановлению и поддержанию социально полезных связей осужденных. Им предоставляются длительные и краткосрочные свидания с родственниками, они могут вести телефонные переговоры, переписку и официально заключать браки, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области. - Создание семьи мотивирует осужденных к правопослушному поведению и стремлению освободиться условно-досрочно.

Молодоженов поздравили с праздником, пожелали счастья в семейной жизни.