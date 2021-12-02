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Общество2 декабря 2021 11:26

Жительницу Тверской области оштрафовали за поддельную медкнижку

Документ она купила в Москве
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Проверку провела прокуратура Фото: архив "КП"

Проверку провела прокуратура Фото: архив "КП"

37-летняя ранее не судимая женщина на Комсомольской площади в Москве купила поддельную личную медицинскую книжку.

- В документ были вписаны данные женщины и вклеена ее фотография, а также имелись штамп и голограмма, - сообщили в областной прокуратуре.

Поддельный документ нарушительница предоставила в отдел кадров при трудоустройстве на птицефабрику. На предприятии нарушительница отработала два месяца.

За использование поддельного документа, по ч. 3 статьи 327 УК РФ, суд назначил ей штраф.