Жительницу Тверской области оштрафовали за поддельную медкнижку

Проверку провела прокуратура Фото: архив "КП"

37-летняя ранее не судимая женщина на Комсомольской площади в Москве купила поддельную личную медицинскую книжку.

- В документ были вписаны данные женщины и вклеена ее фотография, а также имелись штамп и голограмма, - сообщили в областной прокуратуре.

Поддельный документ нарушительница предоставила в отдел кадров при трудоустройстве на птицефабрику. На предприятии нарушительница отработала два месяца.

За использование поддельного документа, по ч. 3 статьи 327 УК РФ, суд назначил ей штраф.