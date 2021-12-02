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Общество2 декабря 2021 11:14

В деревне Тверской области наладили освещение после жалобы в прокуратуру

На бездействие администрации пожаловались жители
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Уличное освещение восстановлено Фото: архив "КП"

Уличное освещение восстановлено Фото: архив "КП"

В прокуратуру Лихославльского района обратилась жительница деревни Вышково Микшинского сельского поселения и сообщила о бездействии местной администрации.

Установлено, что в деревне, через которую ходит школьный автобус, нет уличного освещения. Жители боятся в темноте ходить по дороге, в том числе по проезжей части.

Прокуратура провела проверку и обратилась в суд с исковым заявлением к администрации поселения, которое рассмотрено и удовлетворено. Уличное освещение восстановлено.