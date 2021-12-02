В Тверской области воры "разгрузили" фуру с медикаментами

Похищенный товар фигуранты выбросили в лесу Фото: Степан КАМЕНЕВ

В полицию заявил 51-летний водитель большегруза и рассказал о краже. Дальнобойщик перевозил товар, ночью он припарковал грузовик на Казанском проспекте в Вышнем Волочке и лёг спать в кабине. Утром мужчина обнаружил, что ворота термофургона взломаны, а из кузова похищено 10 коробок с медикаментами. Ущерб составил 116 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия и изучили записи видеокамер. Для поиска подозреваемых были задействованы патрульные экипажи.

По подозрению в краже задержаны двое жителей Вышнего Волочка 22 и 24 лет. Молодые люди признались, что похищенное они выбросили в лесу, потому что для них украденные товары не представляли ценности.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.