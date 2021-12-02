Двое неизвестных напали на мужчину в Беляковском переулке в Твери

Злоумышленников задержали полицейские Фото: архив "КП"

В полицию обратился 20-летний житель Твери и рассказал, что двое неизвестных напали на него в Беляковском переулке, избили, забрали телефон, часы, деньги и личные вещи. Ущерб потерпевший оценил в 70 000 рублей.

Потерпевший детально описал приметы нападавших. По ориентировке их задержали. Злоумышленниками оказались двое местных жителей 18 и 19 лет.

Молодые люди признались в преступлении, часть похищенного вернули владельцу.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело. Фигурантов проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.