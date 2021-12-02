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Происшествия2 декабря 2021 8:56

В Тверской области мужчина украл из жилого дома золотое кольцо и пневмопистолет

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Подозреваемый в краже задержан

Подозреваемый в краже задержан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 45-летий житель Ржева. Мужчина сообщил, что из его дома похищены наушники, золотое кольцо и пневматический пистолет. Ущерб составил более 15 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия. Установлено, что злоумышленник разбил окно на веранде и проник в дом.

В ходе розыска был задержан подозреваемый - 31-летний ранее судимый житель Ржева. Мужчина сознался в содеянном. Похищенное кольцо он сдал в ломбард, а пистолет и наушники продал неизвестному.

Злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело.