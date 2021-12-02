В Тверской области мужчина украл из жилого дома золотое кольцо и пневмопистолет

Подозреваемый в краже задержан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 45-летий житель Ржева. Мужчина сообщил, что из его дома похищены наушники, золотое кольцо и пневматический пистолет. Ущерб составил более 15 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия. Установлено, что злоумышленник разбил окно на веранде и проник в дом.

В ходе розыска был задержан подозреваемый - 31-летний ранее судимый житель Ржева. Мужчина сознался в содеянном. Похищенное кольцо он сдал в ломбард, а пистолет и наушники продал неизвестному.

Злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело.