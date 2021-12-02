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Общество2 декабря 2021 8:44

Сотрудники Росгвардии помогли водителю на дороге в Твери

В машине у мужчины закончился бензин
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Росгвардейцы помогли мужчине на дороге в Твери Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Росгвардейцы помогли мужчине на дороге в Твери Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

На одной из улиц в Твери росгвардейцы помогли мужчине, в машине которого закончился бензин. Автомобиль "Шкода" заглох посередине проезжей части и создавал помехи для других участников движения. Водитель пытался остановить проезжающие автомобили, но никто не помог.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по городу Твери регионального Управления Росгвардии прапорщики полиции Дмитрий Калинин и Дмитрий Довбуш подъехали к мужчине, зацепили автомобиль на трос и отбуксировали на ближайшую заправку.

Гражданин поблагодарил росгвардейцев за внимание и оказанную помощь.