Сотрудники Росгвардии помогли водителю на дороге в Твери

Росгвардейцы помогли мужчине на дороге в Твери Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

На одной из улиц в Твери росгвардейцы помогли мужчине, в машине которого закончился бензин. Автомобиль "Шкода" заглох посередине проезжей части и создавал помехи для других участников движения. Водитель пытался остановить проезжающие автомобили, но никто не помог.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по городу Твери регионального Управления Росгвардии прапорщики полиции Дмитрий Калинин и Дмитрий Довбуш подъехали к мужчине, зацепили автомобиль на трос и отбуксировали на ближайшую заправку.

Гражданин поблагодарил росгвардейцев за внимание и оказанную помощь.