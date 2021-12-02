Госавтоинспекторы провели рейд "Детское кресло" в Твери

Госавтоинспекторы проверили, как водители перевозят детей Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери госавтоинспекторы провели рейд "Детское кресло" и проконтролировали соблюдение участниками дорожного движения требований ПДД в части перевозки детей.

Мероприятие прошло в Московском районе. В ходе рейда сотрудники Госавтоинспекции разъясняли водителям требования правил дорожного движения в части перевозки детей. В отношении водителей-нарушителей составлены административные материалы.

Водителям госавтоинспекторы выдали памятки, а детям подарили раскраски по ПДД и светоотражающие подвески.

Госавтоинспекция призывает водителей обязательно использовать детские удерживающие устройства при перевозке детей.