40-летний мужчина пытался украсть алкоголь и закуску в магазине Твери

Злоумышленника задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В магазине на улице Паши Савельевой в Твери росгвардейцы задержали 40-летнего мужчину, который пытался украсть алкоголь и закуску.

Злоумышленника по камерам видеонаблюения заметил менеджер по безопасности магазина и вызвал наряд. Похищенные товары мужчина прятал под курткой и пытался пройти мимо кассы.

Задержанный оказался безработным, ранее он попадал в поле зрения правоохранительных органов и привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Похищенное изъято.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.