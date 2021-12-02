В Твери почтят память Святого Благоверного Князя Михаила Тверского Фото: ПТО

5 декабря исполняется 703 года со дня гибели в орде святого благоверного князя Михаила Тверского. Он был канонизирован Русской православной церковью одним из первых русских святых.

В этот день в Твери пройдут памятные мероприятия. Торжественная церемония возложения цветов к памятному кресту Михаила Тверского в горсаду состоится в 12:00.

На площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского в 13:00 начнется пост исторической Памяти.

Краеведческие уроки, викторины, выставки и часы памяти пройдут в городских библиотеках и школах.