В Тверской области опекун издевался над несовершеннолетней подопечной

Мужчину будут судить за истязания несовершеннолетней девочки Фото: Степан КАМЕНЕВ

Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Рамешки. Мужчину обвиняют по нескольким статьям: п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, ст. 156 УК РФ.

Следствием установлено, что около года обвиняемый, являясь родственником и попечителем несовершеннолетней девочки, причинял ей физические и психические страдания - систематически избивал и совершал в отношении нее иные насильственные действия, относился к ней жестоко и пренебрежительно, словесно оскорблял и скандалил, угрожал сдать в интернат, а после побоев запрещал обращаться в больницу.

- Следователем Следственного комитета были собраны достаточные доказательства для предъявления фигуранту обвинения в совершении преступлений. В отношении должностных лиц органа опеки и попечительства по факту ненадлежащего контроля за опекуном материалы уголовного дела выделены в отдельное производство для проведения проверки, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.