5 декабря в Тверской области пройдут муниципальные выборы Фото: Олег ЗОЛОТО

В воскресенье, 5 декабря, в Тверской области состоятся муниципальные выборы. Замещению подлежит один вакантный мандат депутата Собрания депутатов Максатихинского района Тверской области шестого созыва по Малышевскому двухмандатному избирательному округу № 5.

- Выборы дополнительные, и более того - отложенные. Изначально они должны были состояться в Единый день голосования 19 сентября 2021 года, - сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Но один из кандидатов внезапно умер, а другой снял свою кандидатуру, чтобы выборы не были безальтернативными.

В настоящее время на замещение мандата претендуют три кандидата – самовыдвиженец, и два партийных кандидата.

По данным Избирательной комиссии, на 2022 год в Тверской области предварительно запланировано проведение 20 избирательных кампаний, в ходе которых замещению подлежит 231 депутатский мандат. Крупнейшей из планируемых кампаний станут выборы депутатов Тверской городской Думы.