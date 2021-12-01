Игорь Руденя и Сергей Степашин поздравили с юбилеем православную гимназию в Тверской области

Гости в одном из классов гимназии. Фото: ПТО

1 декабря Городенская православная гимназия в Конаковском районе празднует свое 25-летие. Ее возглавляет настоятель местной церкви в честь Рождества Богородицы, Почетный гражданин Тверской области Алексей Злобин.Поздравить его, педагогов и учеников приехали губернатор Игорь Руденя, председатель Попечительского Совета гимназии, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, некогда бывший премьером, и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

- Хотел бы вспомнить слова святителя Филарета Дроздова, который сказал: «Просвещение приносит пользу государству только тогда, когда оно основано на вере». Благодаря стараниям педагогов, которые приходят сюда с любовью, эта любовь передается воспитанникам гимназии и помогает им, когда они идут в самостоятельную жизнь, создают свои семьи. Я уверен, что гимназия еще многие и многие годы будет формировать настоящих граждан нашей страны, - обратился к собравшимся на юбилей глава региона.

Сергей Степашин назвал гимназию в селе Городня уникальной школой в масштабах всей страны:

- Здесь кроме образования дают еще то, что мы называем «просвещение» и «воспитание». Здесь замечательные преподаватели - неравнодушные, знающие, любящие и детей, и свою профессию.

- То, что происходит в этой гимназии - уникально, - поддержал Сергея Степашина митрополит Амвросий. - Преподаватели учат детей смотреть на жизнь своим взглядом, а он совершается через призму Священного писания, истории церкви и нашего Отечества.

Игорь Руденя вручил награды педагогам гимназии. Кроме того, весь ее коллектив удостоен Знака губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской».

Также глава региона передал гимназии новый автобус для учеников. Он весьма пригодится. ведь социальным и культурным центром для близлежащих сёл и деревень, и всех ребят до гимназии довозит школьный транспорт.

СПРАВКА КП

В этом году в учреждении обучение проходят 160 ребят, среди которых порядка 70% - дети из многодетных, неполных или неблагополучных семей.

Особое внимание в учебном процессе уделяется дополнительному образованию. Помимо углублённого преподавания дисциплин, часть из которых связана с изучением основ Православия, в гимназии действуют свыше 20 кружков и секций.

Во время торжеств. Фото: ПТО

Игорь Руденя и Алексей Злобин. Фото: ПТО